來自南韓的YouTube頻道「Realgraphic」時常找來辣模拍攝邊做事邊展現身材的影片，短短2年就吸引48萬網友追蹤。近日逢聖誕節，他們安排一名長髮白皙正妹刷油漆，並畫上＂Merry Christmas”的字樣，但網友醉翁之意不在酒，目光幾乎停留在火辣身材。

該名正妹身穿灰色的連體衣，胸口有一條橫條洞洞，隱約露出事業線，轉到側身尺度更大，一路裸到上臀，當她舉起手認真地油漆時，渾圓側乳幾乎一覽無遺，遊走在走光邊緣，蹲下時除了秀出無瑕美背，腰際刺青及股溝毫無遮掩地直接露出，給足網友十足福利。

除此之外，攝影者還拍下該名正妹綁鞋帶的四宮格畫面，只見她坐在木頭的板凳，彎下腰將白鞋套上、並綁好鞋帶，由於服飾幾乎衣不蔽體，簡直快包不住豐滿上圍，從側身滑出一顆球，讓網友看得血脈賁張、紛紛標記秒數呼朋引伴，「這個女孩好迷人」、「這是一個很大的禮物」、「理想的工作服哈」、「我的視力不好，但是看完這段視頻後，我的視力得到了改善，謝謝」。

不過，有眼尖的網友發現，該名正妹刷的＂Merry Chrismas”居然少了一個t，穿鞋的時候也不慎擠出腹部層層贅肉，掀起正負兩極評論。

油漆正妹的聖誕節英文少畫一個T。（圖／YT@ Realgraphic）

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)