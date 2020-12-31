納豆今(31日)晚間攜手蔡尚樺、瑪麗2大美女主持「2021台中水湳跨年晚會」，蔡尚樺與瑪麗更無懼9度低溫，以一襲火辣薄紗透視裝性感現身，兩人冷到在台上瑟瑟發抖，相當敬業。
蔡尚樺今晚主持有備而來，無懼9度低溫，穿著一襲性感薄紗裝，秀出她的好身材，一開場就嗨喊：「大家好，我是土生土長的女孩蔡尚樺，台中我回來了！」瞬間炒熱現場氣氛。
納豆在台上透露因為疫情關係，昨天晚上才臨時接獲通知，跨年晚會改為線上播出，直呼是人生第一次主持的特別經驗，也強調防疫最重要。而蔡尚樺也笑說今天來到這邊，才重新定義「萬人空巷」這4個字，因為線上人很多，但台下卻是空的。
納豆還忍不住向線上觀眾開玩笑，表示你們真的很幸福，沒來這個現場，「你們知道現場有多冷嗎？」更指著一旁的美女搭檔蔡尚樺與瑪麗「妳看妳們穿成這樣」，2位正妹也忍不住抱胸直呼，真的冷到瑟瑟發抖。
(中時新聞網)
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