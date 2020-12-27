莫文蔚（Karen）26日舉辦出道首次的直播演唱會「看看莫文蔚聖誕獻禮」，美聲陪伴歌迷共度佳節，Karen的老公Johanne為了製造驚喜，事前錄製鋼琴演奏版的〈慢慢喜歡你〉於直播中播出，老公準備的聖誕禮物讓Karen又驚又喜，全程露出幸福笑容，夫妻兩的甜蜜互動感染所有粉絲。

Karen因疫情影響，已10個月沒有和粉絲見面，表示：「在英國其實很想透過直播開唱，可惜器材不允許，經過兩個多月的精心策劃，終於回到香港實現了心中這個願望，很開心。」也向大家打氣喊話：「2020年這麼多挑戰我們都過了，2021年必須是更好的，我非常有信心。」

今年過年Karen回英國和老公共度，卻因疫情工作幾乎都暫停，她也暫留英國陪伴老公及家人，這段期間她持續監督在聖誕節前夕發行的《莫文蔚看看世界巡迴演唱會DVD》進度，並在相隔10個月後，日前回到香港完成隔離。前晚音樂會尾聲，Karen獻唱〈忽然之間〉後向粉絲愛心喊話：「在這個時刻要更珍惜身邊的人和事，也祝福各位身體健康。」並希望「絕色演唱會」香港最終場可以順利舉行。

(中時 )