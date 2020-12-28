台糖國產頂級黑豬「森悅豬」獨家限量供應長榮集團旗下長榮桂冠酒店（台中）推出10道中西式台糖森悅豬料理。長榮桂冠酒店（台中）總經理許秉勳表示，頂級的「台糖森悅豬」料理2021年元旦起在台中長榮桂冠酒店的冠品鐵板燒和長園中餐廳限量登場，將帶動營業額成長一成。

台糖畜殖事業部執行長吳昭宏表示，國產頂級黑豬「森悅豬」屬於季節性豬，每年12月到2月量產，生活在好山好水的屏東大武山下，食用富含不飽和脂肪酸的橄欖及有機狼尾草，藉由餵食台糖自產的果寡醣、乳酸菌、天然糖蜜，「森悅豬」肉質甘甜，口感足可媲美日本鹿兒島黑豬，1個月僅產出45-50頭豬，一年可產出600頭，相當稀有，一頭飼養成本1.6萬，比傳統的豬8,000元養殖成本貴出一倍，目標希望一年可產出1.5萬至2萬頭。

森悅豬飼養在屏東大武山下寬廣的森林場域內，豬隻有足夠的空間發揮探索本能，充分運動以增加肌肉緊實度，並藉由餵食台糖自產的果寡醣、乳酸菌、天然糖蜜、狼尾草及富含不飽和脂肪酸的橄欖，加上較長的飼養期促使肉質完美熟成，讓肉中代表甘甜風味的指標成分更勝一般豬肉。

吳昭宏表示，台糖經過實際盲測的結果顯示，「森悅豬」風味比西班牙伊比利豬肉及鹿兒島黑豬還佳，台糖對「森悅豬」市場展望深具信心。 許秉勳表示，長榮桂冠酒店（台中）將由「冠品鐵板燒」和「長園中餐廳」各出5道合計10道「森悅豬」創意料料理，

長榮行政總主廚才悅表示，台糖森悅豬脂肪分布較其他豬種均勻且無腥臊味，特別將長榮25年經典菜餚升級為「森悅松子燻燉肉」，五花肉入口即化。

許秉勳表示，頂級的「台糖森悅豬」料理2021年元旦起限量登場，將帶動營業額成長一成。

(工商 )