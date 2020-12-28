又一位日星殞落，日本男星今井雄三傳出過世消息，他上周一（21日）因腦出血猝逝，享年43歲。今井雄三在2003年擔任NHK幼教節目《與媽媽同樂》，擔任第10代唱歌大哥哥打開知名度，未料卻傳出遺憾消息，而死訊是今井雄三的歌手兼好友KEI在推特代替家屬宣布噩耗，才讓死訊曝光。

今井雄三在音樂和舞蹈方面表現出色，他還曾擔任東京迪士尼樂園的舞者，而最讓外界熟知的是，今井雄三在幼教節目《與媽媽同樂》，擔任第10代唱歌大哥哥打開知名度，之後今井雄三在舞台劇、連續劇、電影都有演出。

而今井雄三最後一次的部落格發文是12月15日，當時他就透露自己身體不適、免疫力下降、皮膚變得粗糙，而今井雄三的眼睛還明顯發紅，當時他發文寫下：「去醫院總是很恐怖，但是我得早點去！」今井雄三還透露他討厭打針。

如今卻傳來今井雄三的死訊，是他的歌手兼好友KEI在推特代替家屬宣布噩耗，才讓死訊曝光，KEI發文表示今井雄三在21日因為腦出血逝世，享年43歲，今井雄三過世消息更是震驚日本演藝圈。

(中時新聞網)