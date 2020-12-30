今天（30日）是已故香港天后梅艷芳病逝17年的日子，生前摯友袁詠儀（靚靚）凌晨於微博曬出梅姑的獨照，寫道：「梅姐，你好嗎？」一句話道盡無限思念，引人鼻酸。

袁詠儀開通微博後，連續10年都在12月30日發文緬懷梅艷芳，期間從未間斷，紀念兩人深厚的友誼，不曾因時間流逝而淡忘，袁詠儀深情的表現，感動不少網友，紛紛留言：「有心了……每年12月30日都最準時」、「我就知道靚靚會發，謝謝長情的靚靚，我們都好想她」、「靚靚大仙真是太好的人了」。

袁詠儀於凌晨懷念梅艷芳。（圖／微博@袁詠儀）

除了逝世周年，袁詠儀也會在梅艷芳的冥誕發文祝福，不曾缺席。兩人1996年因拍攝《金枝玉葉2》結識，螢幕上的百合CP頗受歡迎，梅艷芳也對袁詠儀非常照顧，私下感情宛如親姐妹，因此袁詠儀都叫她「阿姐」，坦言：「在讀書的時候，我的偶像是梅艷芳，我的walkman（隨身聽）裡面只會有《壞女孩》、《妖女》、《夢伴》。有一日，老師要我們改英文名，我的朋友不是改Mary啊就是Anne這樣，但我第一時間想起的就是阿姐的名字Anita。」

梅艷芳冥誕，袁詠儀也沒忘。（圖／微博@袁詠儀）

對袁詠儀來說，梅艷芳就像定心丸般的存在，只要有她在身旁，袁詠儀就能感到無比心安，在丈夫張智霖的演唱會上，袁詠儀首次登台就獻唱梅艷芳的《夢伴》，種種舉止都透露出她非常想念梅艷芳。

(中時新聞網)