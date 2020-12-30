顏曉筠在民視八點檔《多情城市》中飾演「許祐真」，得知姊姊王瞳出身豪門世家，竟假冒身份去認江俊翰當爸，還順利入住豪宅。30日播出劇情，在姊姊王瞳捐肝給養母高欣欣後，引起併發症昏迷當中，高欣欣忍不住愧疚向大家承認，王瞳才是江俊翰的親生女兒，假千金身份將曝光。

顏曉筠透露，演出假千金「許佑真」期間，天天都在想像「被拆穿」的情形來揣摩情緒，但收到劇本時，仍驚呼「跟自己想像完全不一樣」，尤其在排戲時，演員給她滿滿反應，讓她忍不住一直哭，身體反應非常大，現場的江俊翰、高欣欣不時提醒她要放輕鬆，否則真正演出時會虛脫，但她收工回家後，還是發現全身瘀青，雖然累到虛脫，但收穫滿滿。

顏曉筠感謝劇中媽媽高欣欣，拍戲空檔找她討論反派角色落難時如何詮釋，透過用觀眾角度來看戲，要覺得大快人心、狼狽到讓人覺得「許佑真，活該！」的地步，甚至連呼吸、吐氣都要有戲；她也感謝劇中姊姊王瞳，提醒她反派角色不要太愛哭，在重點場次哭才顯得有價值，讓她受用良多。她笑說自己哭點低，自此後也忍住不哭。

高欣欣（右）動手術引起併發症，讓女兒顏曉筠（左）假冒身份被曝光。（民視提供）

顏曉筠（左）假冒身份認江俊翰（中）當爸，真相藏不住被揭穿。（民視提供）

顏曉筠拍戲用盡全力，跪到雙腳全瘀青。（民視提供）

(中時 )