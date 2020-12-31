多數民眾遵守防疫規範，但仍有人不甩標語，仍走到哪裡吃到哪裡。（林宏聰攝）

高雄跨百光年跨年活動宣布不開放觀眾入場，周邊飲食區雖然繼續營業，但人潮明顯減少，攤商表示直到下午3點半為止依然沒多少遊客，賣漢堡的餐車準備150份食材，擔心恐怕賣不完；現場大多遵守規範只在飲食區內吃東西，但仍有少數民眾無視市府人員舉牌勸導，還是走到哪裡吃到哪裡。

受疫情變化影響，高市府30日先將跨年活動現場原設有的市集區撤出、不販售飲食，深夜再宣布舞台區不開放觀眾入內，表演改為直播方式，許多民眾以為餐車都取消，結果只是移至管制區外，仍繼續營業，但只能在規畫好的飲食區內食用。

飲食攤商移至管制區外，下午人潮不如預期。（林宏聰攝）

賣保暖帽子的攤商生意強強滾。（林宏聰攝）

賣飲品的攤商無奈表示，原本以為飲食區能夠看到煙火，人潮一定不少，花了1200元向主辦單位租攤位，想好好賺一筆，結果遇上疫情，31日下午3點半為止，人潮比預期少了超過一半。

另個賣手作漢堡的餐車老闆說，平時如果有人潮，1天可賣到200顆漢堡，但昨天宣布不開放觀眾入場，很多老顧客以為連飲食區都取消，嚴重影響生意，他原本準備200份食材，臨時減到150份，不過到傍晚5點還賣不到一半，很擔心血本無歸。

然而，霸王級寒流發威，高雄港邊尤其寒風刺骨，市集區賣帽子等防寒物品的攤販生意強強滾，是最大贏家。

現場觀察，多數民眾均能配合防疫措施，戴口罩、不飲食，但儘管市府派人舉勸導牌穿梭，也到處設有防疫標語，仍有部分民眾無視，照樣脫口罩合照、在管制區內隨意飲食，市府人員以勸導優先，只能忙著勸說。

(中時 )