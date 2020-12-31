跨年夜天王劉德華也在戲院陪伴大家，他的新片《拆彈專家2》於跨年當天上映，電影中他演出戴義肢的特效場面也製作精細，無論他是戴著義肢進行特訓，還是拍攝各種近身肉搏戰，甚至狂奔畫面，特效都無破綻。而劉德華也下了很多心思揣摩肢體不方便的演出，有時配合特效拍攝，需要長時間單腳跳或是跪著演出，著實不易。

劉德華透露，很多殘障的小動作都是觀察導演邱禮濤的狀況，因為邱禮濤患有小兒麻痺。劉德華說：「導演也是一個從小就身體有狀況的，有些動作我在戲裡面，像是跳躍、跨越的時候，其實我有點學習導演的平常行為，但導演導戲時總是充滿強大的能量，那是我更要學習的。」

《拆彈專家2》首映會上許多藝人都前往觀賞劉德華和劉青雲的金獎級的演出，好評滿滿，賴雅妍說：「這應該是我2020看過最精彩，會令人忍不住驚呼跟起立鼓掌的電影。」溫昇豪也讚美電影中三大金馬影帝的表現，「誠意滿滿之作，看到華語電影的企圖心。」

電影試映之後口碑一路飆升，劉德華和導演邱禮濤透露當初在拍攝第一集時，做了非常多的調查和研究，讓第二集的故事和爆炸場面都更加升級，表現更加精采，完全不輸好萊塢災難片的特效畫面，創下香港電影全新高度。電影現正熱映中。

(中時 )