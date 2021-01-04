向蕙玲（右）日前與師弟劉信明拍攝〈深情戀夢〉MV。（豪記唱片提供）

向蕙玲日前與師弟劉信明拍攝新歌〈深情戀夢〉MV，向蕙玲笑說初見面，聽到名字劉信明，一度以為是對方要求留姓名，結果自己很搞笑的重複說3遍名字，最後才終於搞懂，從此只要看到師弟憨厚的臉孔，笑點就失控，還在錄音室NG連連，最後兩人被要求隔離對唱，不僅如此，兩人拍MV時也如此，惹得導演差點翻臉。

提到拍MV，向蕙玲表示雖劉信明外表木訥老實，但自己腦海總是不斷浮現諧音﹙留姓名﹚，完全忍不住地想大笑，拍攝時頻頻NG，導演只好下令兩人禁止對看；擅長演唱情歌，真實的感情生活卻繳白卷，向蕙玲說：「演唱新歌想起青春的初戀，學生時代，長達四年的戀情，與大10歲的初戀男友，刻骨銘心的愛戀，最終因年紀差距畫下句點。」向蕙玲詮釋新歌像是重溫往日時光，至今對愛仍不放棄，但緣分勝過一切，不想因急著找伴而談感情，對的人總會在對的時間現身。

她雖感情空窗，卻有熱情粉絲緊緊相隨，一位粉絲持續五年時間，不時都會傳送結婚證書到社群，讓向蕙玲時刻都感受到被求婚，不僅如此，之前還有粉絲守候在台南老家門口，持續的在她家附近跟蹤，讓向蕙玲因此嚇到，向粉絲喊話請留給她私人空間。

(中時 )