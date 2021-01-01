昨日是2020年的最後一天，在民眾忙著跨年的同時，高雄市議員黃捷也在臉書發表新年宣言。黃在文中細數，去年全球面對新冠肺炎肆虐的艱辛，與台灣防疫有成的驕傲和團結；黃更強調，促使高雄人「投下三張票」的公民運動成果，以及自己退出時代力量變成無黨籍的轉折。

黃捷在臉書發表新年宣言表示，2020是每個人都狠狠刻進記憶裡的一年，對全世界來說，今年全球深陷風暴卻又彷彿靜止；對台灣來說，我們在國際上因民主和團結而驕傲；對高雄人來說，我們歷經公民運動的洗禮投下三張票；而對她來說，今年變成無黨籍，但也獲得許多戰友。

面對2020年與2021年的送舊迎新，黃捷感性道：「謝謝2020，謝謝台灣，謝謝高雄，謝謝身邊的每一個你。提醒自己要更勇敢、勤奮而謙虛，珍惜幸運、銘記善意，2021和大家一起迎接安康和希望！」

文章一出，9小時內獲得近8000個讚、超過250則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「迎向2021，攜手反罷免。110.2.6守護鳳山黃捷」、「2021也是鳳山人的新任務！大家2/6出來投下不同意票」、「新的一年鳳山一定要留住優秀的議員，還要繼續連任」、「妳罷韓就民主，妳被罷就霸凌？」「好一個雙標網紅『藝』員」、「民代不是發發臉書就好耶」。

(中時新聞網)