總統蔡英文宣布，今年元旦開放美國萊豬與30月齡以上美牛進口，民進黨也挾席次優勢，讓行政命令在立法院強行闖關通過。昨日（2020年12月31日）行政院更直接宣布，地方訂定萊豬零檢出之相關自治條例抵觸中央，皆違憲無效、不予核定。港媒評論直言，蔡政府強力護航萊豬的行徑，看在外界眼裡幾近「與民為敵」。

香港媒體《中評社》今日評論痛批，行政院昨日直接宣布不予核定地方訂定萊豬零檢出的自治條例，既有規定也函告無效，業者罰單甚至也可撤銷，蔡政府這種行徑猶如在當業者的靠山，無論地方再怎麼防堵萊豬、保障食安，也是枉然；蔡政府的行徑，幾乎可解讀為「與民為敵」。

評論表示，行政院會祭出如此強硬手段是預料中事，因為藍營執政縣市首長紛紛表態，綠營縣市首長看在眼裡必然會有壓力，更難以抵抗「一國兩制」的質疑，與基層的不滿聲浪與強烈反撲，甚至可能賠上自己的政治生命，故也與藍首長同聲訂定地方零檢出規範。

不僅如此，評論坦言，行政院雖說地方縣市首長可尋求釋憲管道，但誠如前台南縣長蘇煥智所言，目前大法官多為蔡英文所提名，「是他們的人」，因此釋憲根本「凶多吉少」，結果如何已可預見。不僅如此，評論更抨擊，政府理當為自己國人把關，但如今蔡政府的做為，根本是站在美方與業者那邊。

(中時新聞網)