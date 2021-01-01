總統蔡英文宣布，今年元旦開放美國萊豬與30月齡以上美牛進口，民進黨也挾席次優勢，讓行政命令在立法院強行闖關通過。昨日（2020年12月31日）行政院更直接宣布，地方訂定萊豬零檢出之相關自治條例抵觸中央，皆違憲無效。師大教授林保淳痛批，認定「違憲」與否是大法官的權力，行政院公然逾越權責，儼然視法律為無物。

林保淳昨日在臉書發文，激動表示：「行政院宣布各地方政府的『零檢出』因『違憲』而無效，台灣人民連不吃萊豬的自由都被剝奪了。行政院憑什麼認定『違憲』？這不是大法官才有的權力嗎？這才是公然視法律為無物的『違憲』！」

文章一出，引發不少網友迴響，紛紛留言：「台灣進入中央専權的年代了嗎？」「回到帝治了」、「法院可以拆了」、「一個視公投結果為無物的中央率先違法亂紀與民為敵，政府公信力早已蕩然無存！地方政府、人民只求自保也不成？逼人太甚！」「對身體有害的食物，居然要老百姓照單全收」。

不僅如此，也有網友表示：「打到最高行也沒用，表姐夫耶」、「小英超前部署，厲害」、「民進黨做事一向乾淨俐落，直接一次到位，反正大法官也是他們認可提名的」、「奇怪了，人民也沒有選擇食物的自由？這是被美國爸爸逼瘋了嗎？」

(中時新聞網)