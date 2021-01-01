KTV包廂仙女棒火花狂甩 超魔性笑聲喊「新年快樂」 網怒:不怕死嗎

歡樂的跨年才剛結束，有網友PO出民眾到KTV歡唱跨年，竟然不顧危險在KTV包廂當中點燃仙女棒，還猛甩火花高喊「新年快樂」，危險舉動無人出面制止。讓原PO無言直呼「抱歉......是我太落伍了嗎」。

有一名女網友在社群網站Dcard發文，貼出這段危險影片，影片中一群人在KTV包廂歡唱跨年，有人正在唱歌，這時候，一名女子手持仙女棒並且拿出打火機點燃仙女棒，一旁的男子接著拍手歡呼，鏡頭外的女性友人也以高喊「新年快樂」，然後出現高八度的尖叫聲和歡樂的笑聲。女主角拿著冒出火花的仙女棒不斷搖晃甩動，一旁疑似為男友者沒有制止，過程中還用手撫摸女主角秀髮，並低頭親暱。原PO無言直呼「抱歉......是我太落伍了嗎」，還說「跨年的花樣越來越多了......」。

網友看到影片紛紛留言砲轟，「就不怕燒起來嗎？沙發可是燃料」、「上次錢櫃著火的事件真的不怕嗎」、「這已經違法了吧，室內不能放煙火！！檢舉罰款了」、「會有意外就是這種人害的」、「這是公共危險罪了吧，肉搜那個廢物啦，公開是哪間KTV給大家知道」，也有人歪樓直說，「這白爛笑聲，真想扒下去」，「那個笑聲真的覺得比較像鬼附身(誤)」、「那個笑聲...我不會想再聽第二次，跟她的行為一樣難聽」、「好令人尷尬的嗓音跟笑聲」。

(中時新聞網)