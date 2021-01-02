自由市場上的大咖投手包爾（Trevor Bauer）會落腳哪隊一直是季後關注焦點，他今日在推特上透露與藍鳥隊投手教練沃克（Pete Walker）通話過，又說自己喜歡聖地牙哥這個地方，而藍鳥與教士都有意爭奪包爾，他的推文又讓爭奪戰更加撲朔迷離。

包爾在推特上發布一段影片，內容是他邊開車邊說，「我在6點接到藍鳥隊的電話，跟投手教練進行一段交談，了解他們能提出怎樣的合約，一切都還在進行中。」

不過同時，他也表達自己喜歡聖地牙哥，「我願意在這待一段時間。」聖地牙哥正是教士隊所在地，他們在季後是動作最大的球隊，剛交易來強投達比修有以及史奈爾（Blake Snell），若真的能爭取到包爾，那先發輪值將會相當可怕。

而藍鳥隊補強動作也沒停過，除了包爾外，他們也有意接觸勒瑪修（DJ LeMahieu）、強捕瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、「春天哥」史普林格等人，目前藍鳥團隊薪資約為8400萬美金，僅是2017年1億6300萬的一半左右，仍有很多薪資空間能爭取好手，不過藍鳥雖然與多人接觸，但都沒能實質簽下哪位明星球員。

(中時 )