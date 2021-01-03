為了解缺乏運動與癌症死亡率的關係，美國德州大學安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)針對8,000多名成年人，分析其運動水平與癌症致死間的關係。結果發現，只要減少久坐時間30分鐘，改為散步等低強度運動，就能減低癌症致死率逾5%；若是改為從事中高強度運動，癌症致死風險更降低逾30%。

眾所周知，運動帶來大量身體好處。國際權威醫學期刊《柳葉刀》日前更指出，從事體能活動讓全球每年早死人口下降400萬例；然而，言者諄諄，聽者藐藐，不少人仍寧可成為「沙發馬鈴薯」，更勝於運動。

為讓不喜歡運動的人產生運動的動力，並提供病患訓練建議，德州大學安德森癌症研究中心，決定找出缺乏運動與癌症死亡率是否存在關聯性。

研究團隊召集8,000多名45歲以上的成年人，在其臀部上安裝加速計，紀錄其7天內的活動水平、「耍廢時間」(泛指久坐、久躺)，以及從事低強度、中度或高強度運動的時間總和。數據蒐集時間起於2009年5月，終於2012年12月。

結果發現，在2019年4月到2020年4月之間，約268名參與者(3.3%)因癌症死亡，而因癌症死亡的參與者，其久坐、久躺的「耍廢時間」更長，平均每次「耍廢時間」都花14分鐘；相較之下，沒有因癌症死亡的參與者，平均每次「耍廢時間」都只有11.4分鐘。

研究還發現，只要將30分鐘的「耍廢時間」改為從事低強度活動，因癌症而死的風險就能降低8%；若是將這段時間花在中高強度訓練上，癌症死亡風險更下降31%。

此外，相較於死於癌症的患者，未死於癌症的患者花在低強度活動的時間較長，而花在中高強度運動的時間更是死於癌症患者的2倍。

該研究已發表在《美國醫學會腫瘤學期刊》之上。儘管死於癌症可能跟年齡、吸菸等因素有關；但研究結果卻證明適度運動可為癌症患者帶來較好的結局。研究團隊認為，「這些研究顯示久坐是癌症死亡的潛在因素，也讓政府得以呼籲應少做多動，已延長壽命」。

(中時新聞網)