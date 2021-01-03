西洋音樂天王小賈斯汀(Justin Bieber)有多首紅翻全世界的作品，像是〈Baby〉、〈Beauty and a Beat〉和〈Never Say Never〉，他的才華洋溢也吸引其他音樂人找他合作，更選在跨年夜舉辦睽違3年的演唱會，線上開唱讓粉絲重溫他的魅力；近日小賈斯汀再曝光新歌〈Anyone〉，還在MV中僅穿一條內褲，和女星Zoey Deutch激情擁吻，讓看慣他曬愛妻海莉的粉絲傻眼，忍不住笑說「好不習慣」。

小賈斯汀在跨年演唱會中，公開新歌〈Anyone〉，並同時在全球各大音樂數位平台上架，也在YouTube釋出MV，他也親自上陣演一名拳擊手，有好幾幕他只有穿「一條內褲」的畫面，露出上半身精壯的身材；另外女主角由人氣女星Zoey Deutch飾演，兩人不僅有大量感情對手戲，更有一段吻戲，讓粉絲有視覺加聽覺饗宴。

小賈斯汀為了MV遮刺青，還只穿一條內褲就上陣。(圖/ 摘自IG)

在全球被新冠肺炎疫情壟罩的狀況下，小賈斯汀認為這首新歌蘊含很大的意義，他表示在2020年音樂陪伴許多人度過難關，「對我個人而言音樂療癒心靈又帶來各種可能，〈Anyone〉是一首特別又充滿希望的歌」，他希望這首歌能為新的一年帶來希望和各種可能。

不過，小賈斯汀在2018年和模特兒海莉結婚後，在粉絲眼裡他就是個曬妻狂魔，經常在社群平台分享家庭生活和愛妻的甜蜜互動，因此不少人看到新歌MV都直呼，「不習慣看到小賈跟其他女生在一起」、「怎麼女主角不直接找老婆」、「那麼有意義的歌，更該找海莉一起啊」。

(中時新聞網)