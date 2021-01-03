看來勇士傷兵潮絲毫沒有停歇跡象！勇士官方3日正式宣布，本季還沒上過場的大前鋒史邁拉基奇，將因右膝半月板撕裂傷勢進行手術，預計將缺席數周，這對原本少了「浪花弟」克雷湯普斯與替補中鋒克里斯的勇士來說，無疑是雪上加霜。

勇士在2019年選秀會上用第39順位選來史邁拉基奇這名來自塞爾維亞的長人，年僅20歲的他，上季打了14場例行賽，場均4.2分、1.9籃板及0.9籃板，堪稱勇士積極培養的內線主力，可惜本季連1場都還沒打，他就要進入傷兵名單了。

勇士本季因為克雷湯普生腳跟阿基里斯腱撕裂提前報銷，已經獲得930萬美元的傷病特例，沒想到接著換成克里斯右腿腓骨骨折，也是整季提前報銷，接著前役榜眼中鋒懷斯曼扭傷左腳踝，如今換成史邁拉基奇右膝開刀，傷兵真是沒完沒了。

唯一可讓勇士感到慶幸的是，卓雷蒙格林已經克服膝傷所苦，前役宣告傷癒復出，儘管他的表現仍很低迷，得分掛零，只有4助攻、4籃板及1抄截，看來還需時間重新找回應有身手，另外就是懷斯曼的腳踝扭傷並無大礙，最快明天就可出賽。

(中時 )