這下子「球哥」朗佐鮑爾的面子完全掛不住了！史上首對都在前3順位進入NBA的兄弟檔9日進行首次對決，結果「球弟」拉梅洛鮑爾表現徹底壓過球哥，替補貢獻12分、11籃板與9助攻的準大三元，更幫黃蜂118比110逆轉擊退鵜鶘。

這是身為2017年選秀榜眼的朗佐鮑爾，生涯首次在場上跟自己2020年選秀探花拉梅洛鮑爾的正面對決，可惜球哥這次表現完全不如球弟，先發打了36分鐘，投8中2，只拿5分、3助攻與2籃板，反觀球弟只打26分鐘就拿準大三元。

不過黃蜂得以克服上半場一度落後20分頹勢，最後逆轉贏球的功臣不只是拉梅洛鮑爾，全場轟下26分的海沃爾，以及替補貢獻20分的布瑞吉斯，表現也很關鍵，葛拉漢替黃蜂拿下17分、8助攻與6籃板，洛席爾15分、5助攻與4籃板。

2019年選秀狀元「爆鞋哥」錫安威廉森雖替鵜鶘攻下26分，哈特也拿19分，英格拉姆與雷迪克各有17分，卻沒辦法保住勝局，關鍵就是出在後場表現太差，除了朗佐鮑爾，跟公鹿換來的主控布雷索，全場只拿8分、6助攻，感覺相當水土不服。

(中時 )