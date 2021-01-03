泡麵口味越來越多，有網友好奇哪一款泡麵加蛋最美味？意外引起熱烈討論，沒想到老饕的答案曝光讓眾人意外，許多人一致認為的「童年霸主」肉骨茶麵，不但可以吃出兒時回憶，並被大讚「好吃到哭」。

原PO近日在PTT發文表示，依稀記得小時候媽媽煮的泡麵加蛋都很好吃，長大後想找回兒時回憶，因此好奇發問「最經典的加蛋泡麵是用哪種麵啊？」問題一出，馬上引起眾人討論，許多老饕一致認為「肉骨茶麵」加蛋最搭。

網友紛紛回應「肉骨茶+1，吃出回憶啊」、「絕對是統一肉骨茶麵！」；除了肉骨茶麵之外，「排骨雞麵」、「統一肉燥麵」也被許多人點名，「統一肉燥麵加蛋、加高麗菜」、「統一肉燥、排骨雞，真的讚」、「還是最愛排骨雞麵」；也有網友說「維力加生蛋黃，好吃到哭」。

有老饕分析，肉骨茶麵加蛋味道最搭，還可以吃出兒時回憶；統一肉燥若沒加蛋味道會太單調；還有人建議，煮排骨雞麵時，蛋不要丟下去煮，最好是煮好時再淋在麵上。此外，包括蔥燒牛肉麵、日清元祖雞拉麵、媽媽麵、韓式泡麵都有人推薦適合加蛋。

韓泡麵加香腸起司 台客加料自創吃法

(中時新聞網)