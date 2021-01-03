天氣風險公司今(3)表示，明(4)日隨著新一波大陸冷高壓前緣靠近，台灣東北方海域有低壓波動以及鋒面系統建立，台灣附近又再度轉為東北風，周四(7)有另一波強冷空氣南下，有機會達到強烈大陸冷氣團甚至是寒流等級，下周日(10)之前都可能在這波強冷空氣影響之下。另外「象限儀座流星雨」今晚登場，今夜明晨將是極大期，預估流星數每小時可達110顆。

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，明天北方冷高壓前緣接近台灣，下半天東北風增強，迎風面的北部、東北部、東半部有短暫陣雨出現的機會，其他地區仍維持多雲到晴。

溫度方面，北部、東北部明天白天高溫約19至21度，其他地區可達24至25度以上。

隨著環境風場轉為東北風，明天至周三(6)水氣會越來越多，周四(7)中南部雲量增多也有局部零星降雨機會，總結來說，本周相對來說偏溼冷。

周四晚上強冷空氣南下，本波冷空氣有機會達到寒流等級，不過與元旦那波寒流相比沒有那麼強，預估北部、東北部在周五(8)、六(9)清晨只有9至10度，也是這波冷空氣最冷的時候，中南部低溫約12-13度左右。

氣象局預報顯示，由於這波強烈冷空氣影響期間剛好環境較為潮濕，因此北台灣海拔1000-2000公尺以上、其他地區3000公尺以上的山區如太平山、拉拉山等，若溫度、水氣條件配合，有局部降雪的機率，不過高山的公路可能也有結冰現象，請民眾多加留意。

另外2021年第一場天文奇景「象限儀座流星雨」就在今晚登場！天文館表示，象限儀座流星雨是三大流星群之首，ZHR(天頂每時出現率)高達110，即今晚明晨預估每小時可達110顆，是流星雨極大期， 但今晚的月相近下弦，觀察條件較差， 但此群流星雨常有明亮的火流星出現，陽明山、離島蘭嶼等若天氣晴朗將是絕佳的觀星地點。

(中時 )