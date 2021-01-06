陶晶瑩（陶子）和李李仁的女兒荳荳今年14歲，對籃球很有熱情，陶子夫妻也有意栽培荳荳往籃球發展。6日驚傳陶子夫妻近日現身為荳荳球賽加油，但該場球賽因荳荳就讀國中，不符合HBL參賽者需是高中生的條件，所以無法比賽，李李仁當下情緒失控，竟向對手教練比中指。對此，李李仁致歉；陶子6日則還原事情經過，「我真的從頭到尾都很冷靜，就站在二樓，甚至還很謹慎，比如說對方罰球，我什麼聲音都沒有發出來，就是不要去干擾孩子打球，這是我自己的初衷」。

陶子表示：「後來才知道是教練報名，我們不會去干涉小孩在球隊怎樣，因為她現在也大了，甚至上學我們也不送了，那學校通知她有打球，我們就去加油，就這麼簡單。」她無奈提及，「可是人家就會去聯想我們有權有勢讓女兒去打球，這個很好笑，因為妳如果沒有那個實力，教練才不會讓妳上場」。她曝當場要查學生證時，荳荳還很單純跟她說：「媽媽我有帶學生證。」沒想到最後卻資格不符。

至於鏡週刊爆料內容指陶子叫囂，她語帶無奈，「從荳荳小學到現在都是這樣，從來沒罵過對方的小孩，怎麼可能這樣，這個太無聊了，人家打得好，我們還會拍手加油，現在很多HBL的選手都是我們從小看到大的，我們也有替他們加油」。

(中時 )