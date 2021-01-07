大陸男星黃曉明參加陸綜《乘風破浪的姐姐2》，意外與前女友李菲兒同台引發熱議，也讓李菲兒、黃曉明與Angelababy昔日三角關係再度被挖出，對此黃曉明與Angelababy紛紛發文澄清，不過李菲兒倒是神隱未發聲，引發大批網友不滿留言出征。

黃曉明與李菲兒合作《鹿鼎記》擦出愛火，交往3年分手後，黃曉明立刻公開認愛Angelababy，未料李菲兒聲稱是Baby發簡訊逼黃曉明做選擇，讓她決定退出這段三角關係，Angelababy更因此被冠上小三封號，對此Baby澄清當初與黃曉明都是單身，兩人才決定交往，更強調決定站出來把前因後果說清楚，是不想再幫別人扛這口鍋了，黃曉明更是罕見暴怒直言「我的家人永遠是我的底線」。

黃曉明和Angelababy發文澄清昔日與李菲兒的三角關係。(圖/ 摘自黃曉明微博)

相較兩人第一時間出來澄清，李菲兒則是完全沒有對此事發出聲明，整個人幾乎神隱，似乎刻意閃避回應此事的行徑，也引發大批網友不滿，紛紛留言出征：「一般人明知道節目有前男友，被邀請也會拒絕避嫌，你去就是為了想紅」、「被誤會還不出來澄清是默認了嗎」。

李菲兒慘遭網友出征一事，立刻登上微博熱搜，讓許多力挺她的粉絲心疼不已，紛紛留言打氣：「你没有對不起任何人，做好自己就好」、「你可不可以不要這麼善良，狠一點嗆回去」、「人家啥也没说，躺槍的人也能罵她炒作」。

(中時新聞網)