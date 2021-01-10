女星賈永婕保養有術，她擁一張高顏值和姣好身材，舉手投足完全不像已46歲，而賈永婕的一對女兒也遺傳媽咪的完美基因，其中，賈永婕的大女兒安安已滿18歲了，賈永婕也分享大女兒的夜店初體驗，不過賈永婕倒是先直呼：「老爸老媽全程戒護！媽媽完全不敢喝醉」。

賈永婕昨（9日）分享大女兒安安的夜店初體驗，為人母的賈永婕先直呼：「老爸老媽全程戒護！媽媽完全不敢喝醉，全程都在叮嚀這些小孩一定要叫永婕姐！」還不斷偷看女兒在幹嘛。

安安第一次去夜店，老爸老媽全程戒護！ 媽媽完全不敢喝醉，全程都在叮嚀這些小孩一定要叫永婕姐！不斷偷看安安在幹嘛！ 爸爸果真沒在怕，時間一到（爸爸累了）安安是全場最先被拉回家的🤣 一起長大的孩子們都18歲了！ 由賈永婕的跑跳人生發佈於 2021年1月9日 星期六

賈永婕接著還爆料：「爸爸果真沒在怕，時間一到（爸爸累了）安安是全場最先被拉回家的」，她也不禁感嘆：「一起長大的孩子們都18歲了！」賈永婕還曬出與女兒的自拍照，母女臉貼臉、長相神複製，而凍齡的賈永婕和女兒看起來就像姐妹。

賈永婕陪女兒的夜店初體驗，引發網友留言討論：「開明的父母 好棒」、「好特別的經驗！一起成長一起嗨，等到我女兒大了..我也要這樣」、「女兒跟媽媽一樣靚」，還有人直呼「哪有人去夜店爸媽還跟的啦！」則釣出賈永婕回應：「我們是哥哥姐姐」。

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(中時新聞網)