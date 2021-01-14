阿里巴巴創辦人馬雲去年10月底抨擊大陸金融監管落伍後，旗下「螞蟻集團」上市計畫被喊停，馬雲也在媒體面前消失2個多月。上周網路流傳一段影片，馬雲終於現身，前往香港娛樂大亨林建名靈前上香，不過外界質疑這畫面太詭異，目前疫情緊張，馬雲何時跑到香港，有沒有隔離。而英媒則披露，馬雲目前人在杭州（阿里巴巴總部所在地）「避風頭」，為避免成為公眾焦點，所以沒公開露面。

日前網路流傳一段影片，馬雲身穿黑西裝在1月8日現身香港娛樂大亨林建名的喪禮，儘管是最新曝光畫面，仍引發不少網友疑問，因為林建名的病逝地點，以及家屬發文稱是在香港養和醫院，但當前疫情緊張，馬雲何時前往香港，有沒有隔離，成為網路熱議焦點。

去年10月24日，馬雲在上海一場會議批評大陸金融監管制度，拋出新舊金融論調，砲轟舊有銀行是當鋪思想，扼殺創新。這番言論讓馬雲身陷風暴，除了遭監管當局約談外，旗下「螞蟻集團」上市計畫也喊卡。

之後，馬雲突然人間蒸發，消失在媒體面前，82天未露面的他，引起外界諸多揣測，大陸商界好友也相當關心，對此發表看法。

春華資本董事長胡祖六表示，「相信馬雲平安無事，他仍然是成功的企業家，精神和創新的不朽典範。螞蟻集團是非常成功的創新者，對螞蟻集團的未來感到樂觀。」

英國媒體Wired UK 引述與馬雲關係密切的人士報導，馬雲目前人在杭州 （即阿里巴巴總部所在地）「避風頭」，為避免成為公眾焦點，所以沒有公開露面。並稱，在大陸監管機構針對螞蟻集團、阿里巴巴的未來做出最終決定之前，外界很可能見不到馬雲。

報導指出，如果馬雲現身，面對外界許多疑問可能無法給出答案，且馬雲也擔憂再說出一些給自己惹麻煩的話。

(中時新聞網)