2萬重兵進駐華府 為拜登就職戒備 夜宿國會山莊遊客中心

在大批川粉闖入國會，導致5死多傷的血腥衝突後，隨著美國總統當選人拜登20日的就職典禮逼近，軍方也加強戒備。如今共有2萬國民兵奉命進駐華府，以助維護美國首都安全。

據《政治》（POLITICO）新聞網與《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，由於不斷有消息傳出，川粉醞釀在拜登就職期間動用土製炸彈，發動武裝攻擊，因此這些國民兵不像原先般，只穿戴防護裝備，而攜帶了手槍和步槍。

消息人士說，在川粉6日攻入國會大廈後，調查人員發現土製炸彈，接著便告知部隊相關威脅。如今共有2萬國民兵奉命進駐華府，其中已有6,200人完成部署，另外至少1萬人周六前將就位。

當國民兵周三夜宿國會大廈時，可以看到數百計人員抱著步槍和鎮暴裝備睡在大理石地板上。據信這是自從美國內戰以來，首度有部隊駐紮國會大廈內。

美2萬重兵進駐華府為拜登就職待命 夜宿國會

民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）趁眾院開議，針對二度彈劾美國總統川普投票前幾小時，在國會大廈外向部分兵員致謝。而周三稍晚，在川粉暴動後，仍拒絕承認拜登勝選的共和黨眾議員沃茨（Mike Waltz）和哈姿勒（Vicky Hartzler）也到現場，發放披薩慰勞國會大廈內的部隊。

聯邦調查局（F.B.I.）已警告，川粉醞釀在全美50州首府和華府進行武裝抗議，其中有3項密謀攻擊國會大廈的計畫。而安全專家也說，近日川粉和極端分子在社群媒體上不斷加強互通聲息，威脅要發動暴力攻擊。

而代理司法部長羅森（Jeffrey Rosen）周三也警告，國內恐怖份子可能進一步發動攻擊。他強調，絕不會容忍任何擾亂和平轉移政權的企圖，包括試圖強行佔領政府大樓在內。從周三起，美國特勤局將掌控拜登就職安全準備事宜，而華府中心區有部分路段已封鎖，並將一直持續到總統就職典禮後。

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文章來源：National Guardsmen briefed on IED threat to Capitol
文章來源：National Guard troops are told to prepare for possibility that 'IEDs will be used by heavily armed Capitol plotters' - as 20,000 are drafted in for Biden inauguration and many are seen sleeping with their rifles on Congress floor

(中時新聞網)

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