貝瑞沃德與菸槍亡妻靈魂合體的戲，忽人忽鬼、時男時女。（海鵬提供）

英國大導演肯洛區的愛將貝瑞沃德（Barry Ward），最近在靈異新片《通靈駕訓班》一展高超演技，飾演遭到亡妻糾纏不休的善良鰥夫「馬丁馬丁」。由於女兒莎拉險遭獻祭撒旦奪初夜，為拯救女兒莎拉，他只得求助鎮上具有通靈能力的女孩玫瑰（梅芙希金斯 飾）相助，還與她組成驅魔小隊，還意外發展出一段情愫。

有趣的是，貝瑞沃德片中為拯救女兒，還演出了一場「亡妻附體戲」，人鬼合體、忽男忽女的驚人演技，簡直讓人嘆為觀止，除因此提名愛爾蘭影視獎最佳男主角，更助該片橫掃義大利「的里雅斯特科幻影展」包括最佳歐洲電影、最佳首部電影、最佳導演及觀眾票選獎等4座大獎。《通靈駕訓班》之前在金馬國際影展笑霸觀眾排行榜，貝瑞沃德的演出更讓觀眾笑到不行。

貝瑞沃德是愛爾蘭知名演員，曾在坎城金棕櫚獎導演肯洛區的電影《自由之丘》擔綱演出男主角，精采演技及舞姿博得好評無數。演戲經驗豐富的他，影視作品多達數十部之多，曾多次提名角逐愛爾蘭影視獎（IFTA）影帝。

貝瑞沃德這次在《通靈駕訓班》飾演飽受亡妻靈魂騷擾的型男鰥夫馬丁，即使是演出靈異片，他依然展現極高超演技，片中不僅不時與亡妻隔空對話，為救女兒免遭撒旦毒手，更「獻身」讓鬼附體展開通靈。一場他與菸槍亡妻靈魂合體的戲，貝瑞沃德忽人忽鬼、時男時女的神態，讓人看得瞠目結舌，精湛演出，更被英媒WLE豎指大誇是「最頂尖的喜劇演出」。該片22日全台上映。

(中時 )