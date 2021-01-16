【現場直播】王浩宇罷免案開票 現場最新畫面｜2021.1.16

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案今(16日)投票，這場全台首次進入投票機制的議員罷免案，備受各界矚目。晚間6點左右，同意票數突破8萬1940票的罷免門檻，成為首位遭到罷免的直轄市市議員。王浩宇確定被罷免成功的消息傳出後，不少網友紛紛湧入他的臉書留言洗版，恭喜他高票被罷免。不過，王浩宇晚間也關閉臉書部分功能，並在「我是中壢人」粉專對此發表回應，表示對支持者衷心感謝。

王浩宇罷免投票在下午4時左右截止，並從4點15分左右開始開計票，晚間6點19分，233個投開票所全數開完，同意票達8萬4582張，約占總投票人數9成2，超過8萬1940票門檻2642張，另外不同意票7128張，廢票516張，估計投票率為28.14％，確定跨過罷免門檻。

有不少民眾在罷王總部外歡呼慶祝，更有許多網友紛紛湧入王浩宇的臉書上留言，並PO出相關新聞畫面，「恭喜當選全國不分區區民啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「聽說你被罷免耶，你現在的心情怎麼樣？有什麼想說的嗎？快對鏡頭說說唷」、「恭喜回歸中壢市民」、「恭喜，高票被罷免」、「可以專心賣襪子了，恭喜王先生當選中壢市民」。

還有網友則開酸，「我是中壢人團長被我是中壢人罷免瞜」、「我是中壢人也交出來啦，版面老是製造對立，抹黑造謠」、「請到我是中壢人粉絲團恭喜團長被罷免」。

網友湧入王浩宇臉書留言。(圖 擷取自王浩宇臉書)

(中時新聞網)