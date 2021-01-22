部立桃園醫院爆院內群聚，至今10人確診，桃園慘被貼標籤，部分縣市、單位甚至公布「避桃令」。其中一名男網友針對最近的狀況抱怨，怕死就別來，我桃園我驕傲，生死都在桃園，引發熱議，更有網友指出，桃園有很多人去台北上班，若「桃園擋不住，台北絕對淪陷！」

一名男網友昨在臉書社團《爆怨公社》上分享，最近桃園出現本土疫情，連續好幾天一堆人狂喊「不要去桃園」，要不然就是看到桃園人就快嚇死，連在工作的時候聽到同事住桃園，不是規勸別回家搬出來住，就是閃遠遠的，避之唯恐不及。

男網友表示，每天不斷聽到相關的言語讓他壓力很大，忍不住想發文抱怨「怕死就不要來桃園！最好都不要來，我是桃園人，生在桃園、死在桃園，我桃園我驕傲！」

男網友也說，桃園又不是疫情大爆發，或是控制不住了，憑什麼要被貼標籤？說好要挺醫護，結果還不是一堆人衝去群聚。都不怕群聚感染了，還怕桃園，真的看不懂。原PO也憤怒地說，這麼怕就以後都不要來桃園，坐飛機也不要到桃園，反正桃園以前就狂被嫌說無聊，這樣剛好都不要來，保護你也保護我。

貼文引起桃園網友的共鳴，「搞得好像桃園有毒」、「超怕只要出外縣市，說自己從桃園來，就會被排擠或是異樣眼光看待」、「一堆喊桃園封城。 其實跟喊鎖國沒兩樣。」也有網友表示「桃園擋不住，台北絕對淪陷！」難道大家不知道，桃園有多少人每天通勤去台北上嗎？

台北市的工作機會雖多，但房價太高，因此不少人會選擇通勤台北工作，根據內政部全國人口資料庫的資料統計，2020年人口淨遷出數量最高的是台北市，淨遷入人口則是新北市居冠，其次為桃園市。

(中時新聞網)