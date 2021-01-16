前總統陳水扁母親昨晚病逝，前副總統呂秀蓮表示，每次看到扁媽，就想起自己的母親；願扁媽在天之靈安息，願阿扁總統早日重獲健康與自由！

呂秀蓮指出，「扁媽以94歲高壽辭離人世，記得三四個月前我去新樓醫院看她，她還能跟我對談如流，如今再也看不到她老人家了，十分慟惋。」

她說，扁媽是典型的台灣傳統女性，在八、九十年前的古老社會含辛茹苦，克勤克儉，顧家疼兒女。「不同於其他女性的是，她有本事生養一位在台灣政壇叱吒風雲的總統兒子」。

呂秀蓮說， 用「平凡中的不平凡」形容扁媽最為貼切，平常古意羞澀的扁媽，一遇兒子需要時，她毫不扭捏。阿扁一次又一次的競選場合，扁媽的上台亮相總能吸引支持者的目光。阿扁因國務機要費等案官司纏身時，扁媽的哭訴總令人鼻酸心也酸。

她說，那種「為母唯大」的勇氣，突顯扁媽的不平凡。更不平凡的是，不曾因為兒子擔任國家元首而享受過一天的榮華富貴。住在官田老家的閩南瓦厝，每天都要忍受南來北往熱情扁迷的指指點點，使她更羞澀，更孤寂。

呂秀蓮說，「偶爾我去探望她，難得她跟我娓娓道出心中話，格外讓我想起我自己的母親，當我因美麗島事件被捕那天，她就一病不起，終至天人永隔。」

(中時 )