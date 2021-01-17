南韓一名正妹吃播主Hamzy因甜美長相和療癒吃相圈了不少粉絲，頻道就擁有529萬訂閱，近來她也積極開拓大陸市場，不但認真學中文，還在大陸的影音平台開設帳號分享吃播日常，然而最近卻因為點讚留言，難逃大陸網友出征指她「辱華」，儘管Hamzy立刻出面道歉仍無法止血。

Hamzy的影片風格就是親自下廚，接著在鏡頭前吃播，全程都不會說話，只有吃東西的ASMR，Hamzy為了和網友互動，都會點讚YouTube底下的留言，但日前卻疑似沒看清楚，按讚了「有人說包飯文化是大陸的，看了真生氣」、「大陸人居然說包飯文化是自己的」等謾罵大陸網友的留言。

事發過後，Hamzy立刻在微博發文道歉，解釋自己是按錯，自己很尊重大陸的飲食文化，沒有任何「辱華」的意思，然而此舉又掀起了南韓網友的怒火，「看到妳的道歉文了，所以是為了錢拋棄國家嗎」、「妳難道不愛韓國了嗎」，對此，Hamzy也回應「因為大陸人一直罵，所以經紀公司要求我道歉，我當然認為泡菜、包飯是南韓文化」。

沒想到這句回應又被大陸網友截圖，再度點燃戰火，Hamzy頓時裡外不是人，她遭大陸網友攻擊是雙面人，「辱華」、「道歉有個屁用」、「失望透頂，滾」等等，加上她開直播道歉時，過程中某個字翻譯有傢伙的意思，更加讓大陸網友憤怒，導致她在大陸平台的粉絲人數瘋狂下跌。

(中時新聞網)