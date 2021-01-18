星座專家唐綺陽被民眾稱之為國師，每年出版的星座運勢書更是不少鐵粉的「解惑聖經」。沒想到唐綺陽卻突然在昨（17）日晚間於臉書丟出震撼彈，坦言自己體力已經不堪負荷，今年將是最後一次出版運勢書，正式替持續20年的星座運勢書畫下休止符。

唐綺陽透露，星座運勢書一直都是她很有成就感又快樂的年度盛事，但同時也是佔時最久，最摧折她身心的工作，每年都有將近4個月要過著非人的生活。她認為不少人應該都注意到她越寫越慢，實在是因為身體已經到達極限，現在不僅不能久坐、視力變差，連注意力也很難集中，去年11月就因為太忙崩潰了好幾次，雖然很希望一直寫下去，但身體真的不允許她繼續任性了。

她很感謝工作團隊的體諒和粉絲長久以來的信賴，所以還是決定努力完成2021年的星座運勢書，再正式和持續20年的運勢書生涯告別。唐綺陽也強調，雖然運勢書結束了，她還是會繼續善盡占星師、療癒者的職責，也可能會開創更多元的角色，以不同的形式陪伴大家。

以下為唐綺陽臉書全文：

這是多麼大的決定……內心充滿感觸，我自己就深深感受到，什麼是「新時代來臨」

作為占星師，我做的一切都圍繞著「傳遞訊息」而來，從寫專欄、上電視、當專家，到做直播、開創日運週報月運，最後是年度運勢書與講座…從不間斷，年度運勢書更成為佔時最久、最摧折我身心，卻也最有成就感，最痛苦又最快樂的年度盛事，一年一度，近四個月過非人生活、賭上青春健康只為對得住大家信賴…。

我知道你們有收到我的心意，也是你們的回應讓我撐到現在，我很慶幸自己生於這時代、擔任這角色，生而為人，非常滿足。

如果可以，多希望可以一直一直持續寫下去，直到死才停止…從沒想過自2002第一本到邁入第二十年的現在，必須跟大家宣布將畫下休止符。

其實，敏感的同學早就注意到，我寫得越來越慢（根本成了農民曆），身體也到了極限（不能久坐、視力變差、注意力越來越不集中），已經不允許我繼續任性了，即使心還願意，身體也無法配合。

去年十一月就因為太忙、身體、視力差很多而崩潰過幾次，覺得很難像過去一般勉力完成，當時跟金牌商量該怎麼辦，團隊也因體諒我而做出「今年不出了」的決定（請相信我，這對他們來說非常艱難），但，最終，我們也同意，就算要改變也不能戛然而止，所以我還是決定…寫！！！！！只是會更慢出版，也要好好跟大家說明，正式跟運勢書生涯告別。

主要還是「新時代來臨」，外界改變，我的心態也改變，對新世界充滿探索的慾望，角色也越來越多元，我相信，一定有可以兼顧新角色跟「舊功能」的方式「等待我去開創」，會有的，一定有！！！

方式由自己創造，以前能創造日運、週報、月運、年運，以後也能。所以，今天的休止符不是停止，而是「開啟下一個創新」，是什麼形式還很難說，只要知道我喜歡當前無古人的開創者就好啦！敬請期待。

已舉辦十年的講座，今年也會改換形式，從實體轉為線上（很抱歉你們看不到我真人也握不到手了XD），全程以AR虛擬場景、面對全世界live直播，就像電影裡星際開會場景一樣，很酷、很「水瓶、科技」感對吧，而且無國界、無感染憂慮、無時空限制，不管你在哪裡我們都能一起探索占星～是不是很棒？A R團隊已經開始製作場景與動畫，非常￼值得期待😍

本次講座因形式太創新，所以無法和新書一起聯購，得另找時間公布售票方式和平台（模式不同，請大家見諒），雖少了完售的搶購感，更期待能「和全球同學一起聚集」，以新方式探索2021的新功課！

最後，謝謝你們多年的信任，我相信，明年定能以更符合社會現狀、需求，更符合自己身心的方式，善盡我當占星師、療癒者的職責，繼續陪伴大家。

我還在，也很好，不用擔心。

(中時新聞網)