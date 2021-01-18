高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日登場，引發各界高度關注。資深韓粉潘恩西直言，「罷掉黃捷才能還韓市長公道」，細數過去黃捷是如何找碴高雄市前市長韓國瑜，並坦言罷免黃捷的困難度高於罷免王浩宇，但不代表全然沒有機會，期待鳳山市民可以和中壢市民一樣偉大，也提到過去黃捷比出6月6日的罷韓手勢，恰巧她的罷免案也在6日投票，似乎也預告自己的未來。

潘恩西昨（17）日在臉書呼籲鳳山區所有支持韓國瑜的藍軍，儘可能全部出來投票，做為最後一週的關鍵訴求，只要投給韓國瑜的鳳山民眾87.3%（約71963票），就能將黃捷趕出鳳山。

過去黃捷在議會質詢時，戲謔韓國瑜是「韓總機」，對於回答問題「撥總機還要經過一番轉接，浪費我的時間」，但在陳其邁上任後，竟在臉書提前洩漏質詢題目，讓潘恩西直呼兩套標準、厚此薄彼，「韓粉就是看你不爽要罷免你，需要什麼冠冕堂皇的理由？」

黃捷（右）曾在高雄市前市長韓國瑜（左）備詢時翻白眼，引發關注。（資料照／翻攝高市議會質詢畫面）

潘恩西坦言，罷免黃捷的困難度高於罷免王浩宇，但不代表全然沒有機會，就「還韓市長公道」的命題來說，認為罷捷比罷王更有正當性，罷免王浩宇是還許崑源議長一個公道（消費亡者），而罷免黃捷是對韓國瑜市長及其團隊，在高雄所立下的汗馬功勞，一個最崇高的致敬之舉。

當初韓國瑜呼籲支持者不要出來投票，就是要避免雙方衝突，造成人民之間的仇恨鬥毆，讓韓粉只能眼睜睜看到市長被霸凌、被羞辱，因此潘恩西認為，把黃捷從議員位置拉下來，才能形成「南北」串聯的氣勢，之後再攻克3Q（基進黨台中立委陳柏惟），罷免不適任、作秀議員，奠定割萊委、反萊豬公投遍地開花的氣勢。

黃捷在罷韓時及2020大選，都曾比出手勢「6」拍照。（合成圖／摘自潘恩西、黃捷臉書）

此外，黃捷過去在罷韓時比出「6」手勢，意指罷免案在6月6日投票，而此次黃捷罷免案投票也在6日，潘恩西則說，「是否也預告著自己的未來」。

另一個巧合是，2020大選，當初仍是時代力量一員的黃捷，也呼籲選民將政黨票投給6號時代力量，並在臉書PO出同樣比出「6」的照片，寫下「鬥陣投6號，6起來！」

罷掉黃捷才能還韓市長公道 一、鳳山區所有支持韓國瑜的藍軍，儘可能召喚全部出來投票，做為最後一週的關鍵訴求。只要投給韓國瑜的鳳山民眾87.3%（約71963票），就能將黃捷趕出鳳山，不讓「白眼女」成為鳳山的印記。 二、黃捷在議會質詢韓市長... 由潘恩西發佈於 2021年1月17日 星期日

(中時新聞網)