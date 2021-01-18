北部醫院爆發院內感染，已經有兩名醫師、兩名護理師染疫，引起人心惶惶，民眾反映，即便心裡很恐慌，但自費篩檢費用高達5千到7千元，這不是一般人負擔得起，因此就算身體有小狀況，寧願吞感冒藥也不想花錢篩檢。

指揮中心公布北部醫院染疫醫護相關足跡後，店家紛紛進行全面消毒，但網路社交平台上，還是不斷有人告誡別去桃園，甚至傳出有餐廳拒絕醫護入內用餐。儘管民眾不安，但仍鮮少有人願意自費進行篩檢。

目前新冠肺炎通報個案採檢屬公費支出，民眾不必付費，但前提是不僅要有症狀，且要有接觸史或相關旅遊史等，即使秋冬專案放寬採檢標準，但也不是出現流鼻水等症狀就都可以免費採檢。

若民眾想自費採檢，價格約落在5000~7000元之間，雖然部立醫院價格已從原本的6000元降為5000元，還是讓不少民眾喊貴，其餘包含長庚醫院、台北榮總、亞東醫院、台北市立聯合醫院，因為有提供一天內可取件的「急件」服務，價格則落在6000元到7000元之間。

以月收三萬五千元的民眾為例，若懷疑自已出現疑似症狀，但想到一次篩檢就要花5000至7000元的費用就令人卻步，有網友認為，台灣人已經習慣便宜的健保資源，恐怕不少人都寧願選擇吞感冒藥了事，也不會輕易自費篩檢。

陳時中發燒篩檢自費公費？民眾：7千偏貴

(中時新聞網)