桃園市議員王浩宇16日遭爆罷免後，各界也對將在2月6日登場的高雄市議員黃捷罷免投票十分關注，而國民黨日前也已指派前高雄市長韓國瑜的民政局長、現任高雄市黨部副主委曹恒榮擔任指揮官協助罷免行動。針對罷捷的成敗與否，曹桓榮今(18日)受訪時給出3點關鍵，並指綠營相挺恐引爆民眾對蔡政府執政不滿的怒火，反而變成幫倒忙。

王浩宇罷免案通過後，針對2月6日將舉行的黃捷罷免投票，國民黨組發會主委、高雄市黨部主委李哲華日前表示，「鳳山清捷隊」與高雄市黨部開會，盼國民黨扮演正面積極角色提供協助，而他也允諾並指派前曹恒榮擔任指揮官。

《中評社》報導，對於黃捷罷免案是否能成功，曹桓榮給出3大關鍵，分別是「反萊豬效應擴散」、「黃捷問政雙標」，以及「民眾熱情與投票率」。他還指出，雖然最近有不少民進黨大咖出面力挺黃捷，但實際操作起來，反而可能讓民進黨陷入兩難，因為罷免投票並不只是針對黃捷，而是會牽動民眾對蔡政府執政的不滿，並對2022年地方選舉和後續登場的罷免行動產生影響。

至於黃捷和綠營可能會企圖針對罷免案製造出藍綠對決的態勢，曹桓榮則指出，雖然在鳳山地區藍綠的基本盤4：6，但綠營也必須考量到可能激起民眾對萊豬議題的不滿，反而會幫倒忙。同時，如果黃捷被成功罷免，民進黨更要面臨「整個黨崩盤」的風險。

(中時新聞網)