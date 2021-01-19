台中一名22歲女子小芳（化名）前年2月某日在父親房間內浴室洗澡時，遭到父親突然闖入說幫忙刷背，沒想到對方趁機將手從背部移到胸部前狂揉，之後甚至將手指插進私密處；事後父親解釋想讓她更了解身體、擔心她性觀念偏差，法院一審判該父親3年4個月，不過高等法院認為仍有可調查之處，近日改判重啟辯論程序。

判決書指出，小芳前年2月某日晚上11點多在父親房間內浴室洗澡時，父親突然進來說要幫忙搓背，對方卻趁機從背後將手移到她的胸部周圍按摩，最後竟直接移動到下體，並伸進私密處4至5秒；隔天她透過通訊軟體向父親說，感覺很不舒服，不像是親子該有的行為，而對方則回覆「不會再發生這情況了，抱歉讓你嚇到了」。

小芳事後想到此事仍相當崩潰，告知男友後決定提告，法院根據她提供的錄音檔，該父親事後辯稱擔心女兒在性觀念有偏差，因為想要更了解女兒，讓她了解身體自主權重要，才會做此行為，並強調以後不會再做此行為。此外，小芳母親、另名友人則居中協調，希望她撤告，讓她在親情壓力之下甚至寫信給法官稱已經原諒父親，不希望對方得到懲處，法院最終不採信。

法院認為，被告身為小芳父親，卻利用搓背機會，以手搓揉對方胸部及指插陰道，已破壞對方對於性行為之選擇或承諾等性自主權，而達妨害被害人意思自由之程度；且小芳在當晚向男友說「我現在心突然好脆弱，好需要你」，證明遭侵犯後內心難過，最終依強制性交罪，處該父親有期徒刑3年4月。不過案經上訴，高等法院認為還有可調查之處，近日判再啟辯論程序。

(中時新聞網)