台灣境內一口氣新增4起本土病例，外界關切疫苗進度，前國民黨副秘書長蔡正元也在今天於臉書發文，分析台灣爭取新冠肺炎疫苗的進度，直言由於政府的「反中」，因此只能向Covax訂品質不一的新冠肺炎疫苗，對醫護人員不太好，更質疑英國的阿斯利康疫苗在美國、歐盟都尚未認證合格，台灣卻已經要進口了。

首先，蔡正元指出，台灣防疫成績很好，醫護人員不必急著打疫苗。但是隔壁的福建防疫成績比台灣好很多，所有福建醫護人員都打了。台灣如果有疫苗也應該先給醫護人員。

其次，蔡正元分析，目前世界上有三款最盛行的疫苗是美國莫德納、德國BNT、中國大陸科興。其他比較不盛行或尚未合格的疫苗還很多。除了中國大陸科興疫苗外，莫德納和德國BNT疫苗有使用癌症疫苗技術。

接著蔡正元開始分析台灣爭取各種疫苗的情形，首先，美國莫德納的疫苗全被美國政府壟斷，少數分配給歐洲，其他全部美國優先，台灣跟大部分的國家目前拿不到。

至於德國BNT，蔡正元指出，BNT由美國輝瑞和中國復星出資，因此有中資背景。前行政院長林全帶領東洋製藥跟中國大陸復星簽約，拿到德國BNT疫苗三千萬劑，但陳時中認為不可以跟中國大陸復星簽約，林全只好退出。同時，吳姓綠委找了信東製藥，再找香港公司當白手套，額外付錢給中國復星「匿名隱蔽」，讓香港白手套直接跟德國BNT簽約，以滿足陳時中的「反中」需求，因此據聞吳姓綠委拿的價格比林全貴10美元。不過，中國復星「匿名隱蔽」收錢不露面的「方案」，尚有待北京主管部門核准，台灣能不能拿到還在未定之天。

蔡正元直言，中國大陸科興疫苗是唯一的常溫儲存疫苗，價格便宜，有效性合乎國際標準，但比莫德納疫苗低，可是沒有使用癌症疫苗技術，其副作用和病變率最低，已經廣為開發中國家接受。盡管台灣和歐美許多媒體不斷抹黑，卻會是世界上接種人數最多的疫苗，大陸台商已經可以普打，但衛福部長陳時中因爲「反中」需要，不准台灣進口。

然後蔡正元表示，英國瑞典合作的阿斯利康疫苗目前只有英國和印度核准上市，美國和歐盟認爲尚不及格，還不能上市。陳時中已經向阿斯利康訂了一千萬劑，這批疫苗將由阿斯利康授權的印度或泰國藥廠製造，聽說今年六月會送達台灣，可能蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳時中要率先公開施打，以安定醫護人心。

此外蔡正元指出，陳時中另外向Covax訂購480萬劑疫苗，Covax不是藥廠，是WHO為了怕窮國家的醫護人員買不到疫苗，特別成立的集體採購組織，向各個疫苗廠要求分配ㄧ點。這些疫苗來自五花八門的疫苗廠，品質不一，這樣對待台灣的醫護人員似乎不太好。

最後，蔡正元總結，台灣難波萬很早就在宣傳台灣製造疫苗的能力，也的確至少三家藥廠在努力，但是一家國字號的疫苗廠已經宣告失敗，其他家藥廠尚待努力。

(中時 )