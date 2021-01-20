手術前後照。（梧棲童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

99歲高齡楊黃阿嬤身體硬朗，也沒有三高等慢性疾病，年初不慎踩空跌倒，致下肢疼痛無法起身站立，緊急送醫經診斷為左大腿股骨轉子間骨折，在進行微創手術後，1周即能下床行走，且目前恢復狀況良好。

楊黃阿嬤一直以來身體都很健康，沒有三高等慢性疾病，走路與活動也都很自如。元旦晚上因為不小心踩空跌倒，導致下肢疼痛無法起身站立，家人緊急送到童綜合醫院急診，經骨科黃清順醫師看診並檢查後，確認阿嬤的左大腿股骨轉子間骨折，立刻安排住院及手術。

童綜合骨科醫師黃清順表示，造成高齡者骨折兩個主因為骨質疏鬆及跌倒，而常見高齡者骨折為脊椎壓迫性骨折、肱骨近端骨折、撓骨遠端骨折以及股骨近端骨折（包括股骨頸骨折和股骨轉子間骨折）等。

黃清順評估患者身體與骨折情況後，進行微創股骨轉子間骨折內固定復位暨重建手術，手術傷口不到10公分，患部周圍組織破壞非常少，復位後用以鋼板、髖螺釘固定患部，再灌注入人工骨進行強化，手術非常順利。

由於楊黃阿嬤已99歲高齡，家人很擔心老人家跌倒而不起，所幸阿嬤術後1周即能下床行走，住院10天已出院返家休養，恢復狀況良好。黃清順呼籲，老年人骨折時應及早積極治療，並在治療或術後儘早下床活動，以適度規律復健運動強化骨骼強度。

(中時 )