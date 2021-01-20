55歲蘇炳憲在賀歲喜劇片《金不厭詐》中飾演個性古靈精怪的禮儀師，一直在演本土劇的蘇炳憲說自己是個調皮的人，這次拍喜劇，常常把本身的無厘頭表現在戲裡，「何啟聖在戲裡看到方文琳口水都快流出來說天菜，我卻說阿彌佗佛。拍的時候還要忍住不能笑。大家看到預告根本就一直笑」。

蘇炳憲30歲回國後一度不知道要幹嘛﹖朋友看他長得還可以，介紹他去拍卡拉OK伴唱帶。笑曝自己當時還滿受歡迎

，被封為「卡拉OK王子」。後來拍又被朋友帶去做武行，曾經拍過朱延平導演的《終極獵殺》，該片有呂良偉、徐若瑄、單立文。真正的出道作是萬仁導演的《超級大國民》。

蘇炳憲說這次到金門拍戲就是一個「爽」字。這個劇組讓我們覺得好像去旅行。每天早上化妝、拍戲，去了很多景點，吃得又好，人多又熱鬧，半個月一下就過去了。最特別的經驗就是吃了何啟聖的喜酒。

因為是華僑，所以沒當過兵的蘇炳憲，金門對他來說很陌生，最讓他印象深刻的是北山擴音站和防空洞。想像以前鄧麗君來金門勞軍，在這裡向對岸喊話的情景，聽說防空洞會有水鬼摸上來割耳朵回去交差，就感到頭皮發麻。

因為演出生動有趣，導演已經預約下部戲要讓他當男主角，而正和他在拍戲的淑芳阿姨知道了也說要來演他媽媽。蘇炳憲開玩笑說自己好像在走老運，但最希望《金不厭詐》能夠在新春帶給觀眾滿滿的歡樂。電影2月10日上映。

(中時 )