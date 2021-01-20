彭文正針對總統蔡英文論文真偽提起訴訟，卻遭法院未經言詞辯論就駁回判決，彭文正不服，提起上訴；今(20)日彭文正赴法院進行辯論會，結果台灣高等法院判決廢棄原判決，全案發回原審重新審理。這個判決讓網紅杏仁哥相當欣慰，表示他對今日的三位法官相當敬佩，並且指出，未來恐怕還有超過十起官司在等著蔡英文。

杏仁哥在臉書上表示，今天高等法院宣判蔡英文的博士論文官司二審當庭宣判廢棄原判決。負責的律師張靜表示這是他執業30多年來第一碰到當庭即席宣判。而杏仁哥也表示他非常欽佩這三位法官在今天汚濁卑劣、奉承阿腴的氛圍環境下堅守了國家司法的公義。

今日法院的旁聽席擠爆了，杏仁哥表示，此為蔡英文有關博士論文官司有史以來吃下的第一場「敗仗」。這三位法官對蔡英文開了第一槍之後，蔡英文之後至少還有十個官司可等著慢慢看。

這個結果讓網友們都相當興奮，表示「正義法官現在不多了」、「舉頭三尺有神明，人在做天在看，正義終得伸張」、「從來沒見識過論文可以當做國家機密還可以封存幾十年不讓看」、「幸好台灣還有這麼有良知的法官、「很擔心宣判的法官遭報復查水表」、「在這腐敗的政府執政下，終於出現包青天」、「謝謝法官讓我相信台灣還有希望」。

(中時新聞網)