無黨籍高雄市議員黃捷罷免案2月6日登場，民進黨主席蔡英文今(20)日在中常會要求民進黨，要給支持者清楚的指令「一定要守住」。這引來輿論討論，為何民進黨對於黨內的王浩宇罷免案都不聞不問，對黨外的黃捷卻高調相挺？媒體在今日公布民進黨一份黨內民調，網友看了這才恍然大悟。

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，讓藍營士氣大振，針對後續「罷捷案」，蔡英文明確表達民進黨立場，蔡英文也在中常會中表示，「王浩宇和黃捷的狀況不同」，將給支持者清楚的指令，「一定要守住」，否則支持者會受不了。

而「蘋果日報」今日報導，根據民進黨所做出的內部民調，調查指出，黃捷的欣賞度達到49%、不欣賞度則有31%，至於「是否贊成罷免」，有約29.2%的選民表示贊成罷免，另外有高達55%的民眾對罷免案表示反對，並且有高達40.8%的民眾表示「一定會去投票」。

這個數據讓網友嚇傻了，直呼「這個投票率，民進黨真的要把罷免當選舉搞了」、「DPP居然開始認真要反操作催票了，搞不好已經談好入黨劇本了」、「綠色民調可信？」「民進黨內民調滿準的吧？上次說支持罷韓，罷韓就過了」、「綠色民調還有3成支持，黃捷完蛋了，哈哈」、「表態率這麼高，真的會去投？」

(中時新聞網)