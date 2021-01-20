蔡英文總統日前南下台南，視導陸軍第8軍團54工兵群演練災害救援操演，與工兵團合影時，官兵們手筆「啾咪」，並高喊「總統我愛你」。對此，名經紀人夏春湧感嘆，軍隊何時墮落到這種地步，並忍不住狂酸，年輕人有最具殺傷力的武器就是「馬屁」，有了「馬屁」就能打遍全世界。

夏春湧19日在臉書上表示，「我們選出來的總統是金正恩還是蔡英文？」，並指前幾前看到蔡英文去視察部隊，讓他真正的體會到了什麼叫做「肉麻當有趣，最兇是馬屁」。

夏春湧感嘆，軍隊國家化是民進黨當年一直訴求的，怕的是軍隊為政黨服務而不是為國家效忠，但養軍隊不是養粉絲，更不是養一群馬屁大隊，民進黨執政以後，台灣的馬屁文化達到了巔峰，從政府官員到地方首長到各級民代到各種網友「把蔡英文的屁股都快拍腫了」，真是馬屁連拍到天邊。

夏春湧指出，只要拍得準拍的響拍得漂亮，一拍到位雞犬升天，從此上行下效，全台灣拍聲震天，拍的人面帶微笑，被拍的開懷大笑，拍的人升官發財，被拍的志得意滿，皆大歡喜，普天同慶。他更直言，看著那一群穿著軍裝的年輕人簇擁著蔡英，並喊著「我愛你」，讓他想到了北韓領導人金正恩視察部隊時的場景，兩者幾乎一模一樣，「看得令人瞠目結舌，我們的軍隊何時墮落到了這種地步？」

對於如果兩岸爆發戰爭，有7成以上的年輕人願意捍衛台灣，夏春湧一開始並不相信，但他在看過蔡英文視察部隊的影片後相信了，「原來我們的年輕人有最具殺傷力的武器是馬屁」，一句「小英我愛你」，絕對可以讓敵軍肉麻到死。

夏春湧更狠酸，現在才知道，有了「馬屁」之後，不需要再花錢買什麼武器；不需要再尋求美國的保護；更不需要尋求國際的支持，因為有「馬屁」可以打遍全世界，「有蔡英文真好，小英總統我愛你！」

我們選出來的總統是“ 金正恩 ”還是“ 蔡英文 ”？ 前幾天看到一個視頻 蔡英文去視察不知道那一個部隊 讓我真正的體會到了什麼叫做 “ 肉麻當有趣 最兇是馬屁... 由夏春湧發佈於 2021年1月18日 星期一

(中時新聞網)