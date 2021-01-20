在外面吃飯，最怕碰到食物有問題，一名女網友到台北市中正區一間餐廳吃飯，席間點了一份海鮮義大利麵，明明點的主食是「麵」，但裡頭的蛤蜊卻包滿飯，女網友充滿疑惑詢問店員，但對方回覆讓她無法接受，甚至有網友懷疑，這包飯蛤蜊根本是別人吃剩的廚餘。

海鮮麵蛤蜊竟包滿飯(圖片取自/我是萬華人)

一名女網友在臉書社團「我是萬華人」PO文表示，事發當天接兩個小孩下課，因此順便到學校附近吃午餐，選中一家焗烤專賣店，便進去用餐，其中一份餐點是海鮮麵，結果「蛤蜊裡面居然包了整個飯」，讓女網友一頭霧水。

為了保險起見女網友詢問店家，對方則回應「可能是煮的時候鍋子沒洗乾淨」，女網友聽了相當憤怒，砲轟「這是什麼鬼啊！5顆蛤蜊裡，有2顆沒開、1顆是裝滿飯，真的越吃越反胃」，且店家也沒有道歉，女網友決定PO網說出不愉快的用餐經驗，避免大家踩雷。

文章曝光後，不少曾到這間餐廳用餐的網友留言，表示店家態度一直都不太好，還常常出錯餐點、或是等餐等很久，也懷疑蛤蜊有飯，可能是回收客人吃剩餐點，「恭喜吃到上一桌的燉飯」、「這間超神奇，開很久」、「之前吃夏威夷焗烤飯還會有鐵絲」、「這間店的Google 評價非常精彩」。

老闆出面澄清(圖片截自/我是萬華人)

對此，一名表明是老闆的網友解釋，「員工前面先炒了1組外送訂單的蛤蜊焗烤飯，多加了2顆，後來版主剛好點餐點到蛤蜊義大利麵，於是員工把多炒的2顆蛤蜊，加到板主麵裡一起炒，才會發生此次事件，員工可能認為這樣回答不是很妥當，才隨口回答鍋子沒洗乾淨」，並澄清店裡有監視器，已經傳給版主，強調「不可能有回收再利用的不道德事情」。

(中時新聞網)