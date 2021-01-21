罷捷總部志工造勢現場。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，引發各界關注，民進黨昨(20日)在中常會提出內部民調，贊成罷免者達29％超過門檻，不贊成者則是過半，總統蔡英文表示，在罷捷這局，民進黨一定要有態度，「這局一定要守住」。對此，時常針砭時事的精神科醫師沈政男昨(20日)在臉書寫下，「民進黨挺黃捷是幫倒忙！」如果因為想要衝高投反對罷免票數，只怕反而激勵更多人出來投同意罷免。

針對「罷捷案」，民進黨副祕書長林鶴明20日在中常會出示內部民調，贊成罷免者29.2％、不贊成者則有55％，在投票意願方面，40.8％受訪者表示，當天一定會去投票。

對此，沈政男說，民進黨內部民調是「去投票的人將以反對罷免居多」，是嗎？若真是如此，為何蔡英文指示必須動員起來，不能跟罷王案一樣低調呢？「真希望蔡英文就相信這樣的民調吧，那麼這一局，你們就會再次跌跤！畢竟當初民進黨內部也給蔡英文一份民調，說是贊成與反對萊豬進口各半，結果現在如何？」

沈政男直指，基本上罷免案結果，還是取決於同意罷免的票數，而以七個月前民調推估，罷捷只差門檻三趴左右，現在恐怕拉得更近了，因此藍營只要加把勁就頗有機會，這一局如果能再拿下，對國民黨將是一大鼓舞。

至於，國民黨該如何做，沈政男建議，「扣緊反萊豬，不要再管什麼翻白眼了，現在大家最關心就是食安，必須讓選民知道，罷免最大理由之一就是反萊豬。反觀民進黨，如果因為想要衝高投反對罷免票數，只怕反而激勵更多人出來投同意罷免。」

(中時新聞網)