衛生局率員進堂吉訶德稽查引民眾驚慌 衛生局解答：宣導加強防疫措施。（吳康瑋攝）

衛生局率員進堂吉訶德稽查引民眾驚慌 衛生局解答：宣導加強防疫措施。（吳康瑋攝）

北部醫院近期驚傳院內群聚感染事件，引發大批民眾恐慌，但日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店開幕排隊人潮，仍然天天爆滿，但也有不少民眾看到排隊人龍，擔憂造成疫情擴散，對此，北市衛生局21日上午攜手商業處前往了解店家防疫措施，並要求加強賣場防疫。

北市衛生局指出，賣場加強之防疫措施，包括要求工作人員協助落實民眾進場前體溫測量、手部酒精消毒及出入口處皆設置消毒設備，並持續廣播向民眾宣導配戴口罩、維持社交距離。

針對出入口管制，衛生局指出，店家需維持單一出入口，且分為兩處一進一出，至於人數總量控制，則依規定1至5樓容留人數為1857人，賣場為1至3樓(面積共1600平方公尺)，賣場官網公布人數控管於350人以內，因應疫情加強防疫限縮人數降為250人以內。

衛生局表示，店家隨時都要加強環境衛生維護，並針對人員會經常接觸之表面(如手扶梯、提籃)以1：50漂白水進行消毒，視情況於人潮眾多時增加消毒頻率，店家也自行需要訂定工作人員健康監測計畫，執行自我健康狀況監測(如體溫、呼吸道症狀等)，倘有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等症狀，應安排請假或限制其工作，直至康復才可恢復上班。

針對最直接接觸顧客之工作人員，店家也必須要求工作期間全程佩戴口罩，並維持活動場所良好通風及足夠換氣：除室內收銀台，業者也要設有戶外收銀台；北市商業處也指出，今日到場檢驗，並沒有發現有商品違規，後續也會持續要求店家符合規範。

(中時 )