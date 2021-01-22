說好的防疫安全距離呢？直擊唐吉訶德人潮滿滿

北部醫院近期驚傳院內群聚感染事件，引發大批民眾恐慌，日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店日前開幕，吸引大批排隊人潮，但有民眾21日質疑是否增加疫情擴散的風險，因此業者改採發放「快速通關手環」，每次僅開放50人進場，但一時減少大量入場人次，店家經考量後，認為現場並沒有太大人潮，因此酌情開放部份臨時入場。

唐吉訶德「DON DON DONKI」為日本最大型的連鎖便利百貨，商品種類無奇不有，這次西門店19日開幕，記者實際至賣場查看，發現業者已重新開放臨時排隊入場，每位顧客在入場前也都會在手部噴灑消毒液，排隊隊伍長達8個店面長，但現場也開放領取手環，領取手環者可經由快速通關道入場。

發手環入場人潮劇減？唐吉訶德改回開放現場排隊。（吳康瑋攝）

發手環入場人潮劇減？唐吉訶德改回開放現場排隊。（吳康瑋攝）

據了解，唐吉訶德過去僅有赴日本才能看見，這次決定來台灣展店，吸引大批民眾搶購，有人搶瘋頭，一買就買超過萬元的商品，走出店後，還大呼划算、賺到了，經詢問後才知道，原來婦人買了好幾盒的「日本草莓」，而且跟賣場一比，足足便宜近六折，讓她失心瘋大買特買。

林姓民眾受訪指出，現場排隊情況還算寬鬆，並不會有太多人潮壅擠，偶爾有些顧客因為未戴口罩，都有被勸導戴上，大多沒有問題，自己差不多排了20分鍾就能入場，不會等太久；也有婦人透露，自己買了破萬元的商品，包括幾盒草莓跟滿滿整袋的糖果，由於店內商品大多比百貨公司便宜很多，除了日本納豆等食品，連牙刷、洗面乳都比國內大賣場便宜幾十塊，所以自己很能接受排隊入場。

(中時 )