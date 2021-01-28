北部醫院近期驚傳院內群聚感染事件，引發大批民眾恐慌，但日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店開幕，仍吸引大批排隊人潮，更有人搶瘋頭，一買就買超過萬元的商品，但卻有民眾在店內購買精美蛋糕，回家享用後才驚覺早已過期，想吐也吐不出來，令他感到噁心至極，雖然店家立即對消費者進行賠償，但也確實打擊消費者信心。

據了解，唐吉訶德除了有販賣百貨商品，也有各種生鮮食品供民眾搶購，但一名李姓顧客於25日晚間，從貨架上搶到抹茶蛋糕後，立刻回家和朋友享用，但在把蛋糕吞下肚後，才發現把包裝上的保存期限早已過期，當下他感到又急又氣，立刻與唐吉訶德聯繫，並前往接受退費與賠償。

消息一出，吸引大批網友瘋狂議論，有人認為，才剛開店就傳出食品安全問題，果然來台後的品質就是不一樣，更有網友認為，同樣是日系百貨，自己還是比較習慣逛「大創百貨」，不僅物美價廉，也較安心；也有主婦認為，自己要買生鮮食品，還是會選擇到巷口「全聯福利中心」購買，品質比較有保證，而百貨商品，也寧願到「寶雅生活百貨」來挑選，不僅商品價格平易近人，品質也都值得信賴。

唐吉訶德「DON DON DONKI」為日本最大型的連鎖便利百貨，商品種類無奇不有，過去僅有赴日本才能看見，這次決定來台灣展店，開幕後仍固定吸引大批民眾搶購，有人搶瘋頭，一買就買超過萬元的商品，走出店後，還大呼划算、賺到了，但這次傳出食安問題，有網友就透露，日系商品很吸引人，但飄洋過海來台灣品質一定會降低，自己根本不放心，也有民眾喊話「消費者沒這麼好騙！」放話自己不會再去店內購買生鮮食品。

(中時 )