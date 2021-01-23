學測國寫考完 備用試場啟用15間 15:052021/01/23 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大考中心(簡立欣攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 學測第2天第2節國文寫作下午2點20分結束，大考中心主任周兆民說明，到下午2點40分，備用試場啟用15間，比上午考數學時增加3間3人，主要原因是考生身體不適或是突發疾病（與疫情無關）；防疫試場由上午7間增加為8間，是有考生外出用餐後回來體溫超標。 違規部分，行動電話未關機昨天42件，今天上午是10件，依規定是扣3級分；攜帶已關機行動電話入座或不可攜帶入座物品昨天31件，今天4件；攜帶物品發出聲響昨天20件，今天上午是3件。 學測首節英文 7考生開3間隔離試場 英文單字題燒腦 前標均標降1級分 (旺報 ) #備用試場 #啟用 #體溫 #新聞 #學測國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學測首日手機未完全關機39件 扣3級分 18:172021/01/22 生活 限量照服員技能檢定 考試到發證一天搞定 12:092021/01/23 生活 學測數學5年來最難 提高高分群鑑別度 13:182021/01/23 生活 學測登場 彰化1名考生發燒38度啟用備用考場 11:302021/01/22 生活 陳其邁：半導體高雄隊將成全球重要的供應鏈之一 09:272021/01/23 區域情報-高雄 學測今登場 首次居隔考生應試 04:102021/01/22 焦點要聞 學測數學考投開票貼近生活 多題需要自行繪圖有鑑別度 12:252021/01/23 生活 今午後變天 東北季風增強 北台灣轉濕涼 09:232021/01/23 生活 台積漲百元台股噴千點 小心農曆年前賣壓 08:302021/01/23 財經 大學學測台東1考生咳嗽 開啟防疫試場 13:162021/01/22 生活 數學今年超難 高中：打擊老師教學及學生學習 14:372021/01/23 生活 生活熱門新聞 110學測數學 師評：史上最難、後段生全倒 - 生活 再增一本土病例！案881三女兒確診 一家已3人染疫 - 生活 轟指揮中心4大罪遭圍剿 邱淑媞反嗆「暴民政治」 - 生活 部桃群聚12例還搞大內宣 邱淑媞轟指揮中心：犯4個要命錯誤 - 生活 情況不太妙 防疫專家：這波疫情恐難善了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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