學測第2天第2節國文寫作下午2點20分結束，大考中心主任周兆民說明，到下午2點40分，備用試場啟用15間，比上午考數學時增加3間3人，主要原因是考生身體不適或是突發疾病（與疫情無關）；防疫試場由上午7間增加為8間，是有考生外出用餐後回來體溫超標。

違規部分，行動電話未關機昨天42件，今天上午是10件，依規定是扣3級分；攜帶已關機行動電話入座或不可攜帶入座物品昨天31件，今天4件；攜帶物品發出聲響昨天20件，今天上午是3件。

(旺報 )