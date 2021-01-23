防疫再升級！因應疫情持續升溫，台南市政府衛生局表示，為維護醫療院所安全，避免群聚感染事件發生，決議超前部署，25日起結合轄內各醫療院所，要求一般民眾需於門口出示健保卡，過卡後才能進入院內。

此外，中央流行疫情指揮中心也針對1月6日19日由部立桃園醫院綠區出院病人健保卡註記「自主健康管理」專案對象，南市衛生局提醒，各醫療院所應注意詢問接觸史，以提供適切之醫療服務。

衛生局也再次呼籲，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間禁止至醫院陪病；倘若有探病需求，請依「開放民眾自費檢驗COVID-19（武漢肺炎）申請規定」撥打防疫專線2880180安排自費採檢相關事宜。

另，自主健康管理者應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，並延後非急迫需求之醫療或檢查，但若出現相關症狀有就醫需求，不得自行進入醫院，須經由專人安排前往就醫。

(中時 )