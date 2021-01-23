學測國寫題目出爐，北市國文科教師群都認為今年國寫「易寫難工」（容易寫但不容易寫得好），且兩題出得有關聯，非常難得。另外過去2年學測國文都是頂標跟前標同級分，教師們認為問題出在國寫鑑別度不高；昨天國選是近5年較難，今天國寫又具有鑑別度，教師們一致同意可拉開今年國文五標。

中山女高教師李明慈表示，庚子年新冠肺炎之後出了這樣的國寫題，命題者應該是希望召喚美好生活的期待和嚮往，期待考生在艱難的現實壓力中，仍有幸福的小小光亮。她並指出，過去幾年國寫考題比較空靈，今年題目出得相當好，大家都看得懂，「所以寫得不好不是題目的問題，而是學生自己程度的問題。」

建國高中教師周杏芬表示，今年知性題類似過去2年的考法，考生可以先破題表達觀點，接著闡明意見，最後總結全文。支持者可應用「清洗記憶」能治療心理創傷者或藥物成癮者、提出自身或身邊親友的例證、最後總結，就能得到穩定的分數。

相對的，考生如果反對「清洗記憶」，也可以指出弊端，例如用來湮滅證據、清除不名譽過去、失去自由意志等，同時也需要舉證說明。只要言之成理，都可以得到不錯的分數。她並認為此次命題接近105年大考中心研究試卷知性題〈我對人工智慧的看法〉。

中正高中教師張青松表示，知性題頗有鑑別度，平常常常接觸跨領域知識的考生可以寫得有深度。今年考題也像是108年〈被遺忘權〉，如果考生有練習過，就比較容易上手，都是「闡發題旨、表達觀點、陳述理由」。字數不要超過，否則會影響第二題。

第二題「如果我有一台新冰箱」，要求以物抒情。成功高中教師李仁展表示，要先確定冰箱對自己是甚麼意義，否則後面寫不下去。中等學生可能可以做到這一點，但能否進一步省思評鑑，就是得分關鍵。「切記不可過度敘事，變成流水帳；一定要加入感悟、刻劃情感，才能拓寬深度。」

寫作建議上，以往是要求考生選一項物品抒情，這次是限定只能寫冰箱，因此教學現場上兩個方向都要練習。李仁展並提醒，凡是規定文長不限者，建議最好都寫到500字。

(旺報 )